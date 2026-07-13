В ВСУ захотели объединить наиболее боеспособные подразделения

В ВСУ объединят наиболее боеспособные подразделения в ОСБР

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) создадут Объединенные силы быстрого реагирования (ОСБР) из самых боеспособных воинских частей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«В соответствии с указом президента Украины в составе Сухопутных войск ВСУ создаются Объединенные силы быстрого реагирования», — рассказал пресс-секретарь Генштаба ВСУ.

По его словам, в ОСБР планируют включить командование, определенное количество отдельных штурмовых подразделений, беспилотные и артиллерийские подразделения.

Ранее стало известно, что ВСУ используют полки «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) в качестве заградительных отрядов.