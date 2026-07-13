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15:49, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Популярный российский блогер назвал Макрона куколдом всемирного масштаба

Блогер Стас Васильев поиронизировал над Макроном и заявил, что все его унижают
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kent Nishimura / Getty Images

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», поиронизировал над президентом Франции Эммануэлем Макроном. О европейском политике он высказался в обзоре новостей, выложенном в «VK Видео».

Васильев прокомментировал неловкую ситуацию, в которую Макрон попал на саммите НАТО, когда первая леди Турции Эмине Эрдоган не дала ему поцеловать свою руку. «Вообще, Макрон — это куколд всемирного масштаба, его унижают все», — сказал он и напомнил, что ранее президент Франции публично получил пощечину от жены.

Блогер также предположил, что Макрон старается показать себя мужественным, к примеру, занимается боксом, именно из-за того, что часто предстает на публике в невыгодном свете.

Ранее эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова объяснила, в чем Макрон был не прав, когда пытался поцеловать руку жене турецкого президента. При этом специалистка сочла, что говорить о неуважительном жесте по отношению к первой леди Турции нельзя.

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