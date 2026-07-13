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15:49, 13 июля 2026Экономика

Прогнозы комариной бури в Москве оценили

Энтомолог Ефременко: Погода в столице не способствует массовому размножению комаров
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: nechaevkon / Shutterstock / Fotodom

Сложившиеся в Московском регионе погодные условия не являются условиями для массового размножения комаров. Прогнозы о надвигающейся на столицу «комариной буре» в разговоре с 360.ru опроверг энтомолог Владимир Ефременко.

Специалист объяснил, что комары не могут размножаться в водоемах с рыбой. «Личинок комара поедают мальки рыбы, да и сами рыбы: пескари, гольяны и любые мелкие рыбы. Они с удовольствием ими питаются», — отметил эксперт.

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Кроме того, в Москве нет болотистой местности, в которой комфортно размножаться насекомым. Они также не могут появляться в фонтанах, где проточная вода не дает возможности отложить яйца. В столице, кроме того, «нет зарослей, газоны регулярно постригаются, трава убирается, влажности нет, мошкара отсутствует». Таким образом, в городе нет благоприятных условий для размножения комаров.

Ранее исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин предсказал появление «комариной бури» в Москве. По его словам, после фазы снижения численности насекомых наступила стадия активного выплода. Размножению комаров будет способствовать накопленный в последнее время объем влаги, а пик активности традиционно придется на конец июля — начало августа.

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