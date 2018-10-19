Опубликовано видео осмотра керченского колледжа после бойни

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет России (СКР) на своем канале в YouTube опубликовал видеозапись осмотра Керченского политехнического колледжа после бойни, а также фрагмент совещания в штабе.

На записи показаны пробоины от картечи на полках в учебных кабинетах, расстрелянные двери и стены, обширные красные пятна на полу и лестницах.

Следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Роман Нестеров доложил, что в течение первых суток удалось установить весь маршрут Влада Рослякова от момента его посадки в маршрутку. Среди прочего, изъято его личное дело в республиканском военкомате.

Как уточнили в СКР, по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина следователям предстоит выяснить, какая психологическая обстановка была в учебном заведении, велась ли с Росляковым и другими студентами комплексная педагогическая и психологическая работа, уточнить наличие кризисных центров и эффективность их работы. Отдельно руководитель Следственного комитета поручил выяснить, насколько грамотно был организован досуг студентов колледжа.

По последним данным, в керченском политехническом колледже погибли 20 человек, пострадали около 50. Покончивший с собой Владислав Росляков в это число не входит.

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