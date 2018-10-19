Опровергнуты похороны керченского стрелка на кладбище для безродных

Студента Владислава Рослякова, который устроил стрельбу и взрыв в керченском политехническом колледже, похоронят после проведения всех необходимых экспертиз. Об этом в пятницу, 19 октября, глава администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил РИА Новости.

Чиновник отметил, что решение о месте захоронения примут родственники. Ранее в Telegram-каналах появились данные, что Рослякова похоронят через две недели отдельно от убитых «на кладбище в секторе для безродных».

19 октября сообщалось, что преподаватель информатики 46-летний Александр Моисеенко погиб, пытаясь остановить Рослякова и забрать у него оружие.

Следственный комитет России (СКР) на своем канале в YouTube опубликовал видеозапись осмотра колледжа после бойни, а также фрагмент совещания в штабе. На записи показаны пробоины от картечи на полках в учебных кабинетах, расстрелянные двери и стены, обширные красные пятна на полу и лестницах.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал в учреждении бомбы, расстрелял учеников и учителей и покончил с собой. Погибли 20 человек, пострадали около 50, Росляков в это число не входит. Расследуется уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

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