Трамп захотел ввести новое чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп планирует объявить новый режим чрезвычайного положения в стране. Об этом пишет The Hill, в распоряжении которого оказался проект соответствующего документа.

Такое решение глава государства намерен принять ради введения пошлин в отношении мексиканских товаров. В декларации говорится, что режим необходим «из-за неспособности правительства Мексики принять эффективные меры по сокращению массовой миграции иностранцев, нелегально въезжающих в США».

В документе также указывается, что в Мехико «не предприняли достаточных действий для смягчения проблемы, позволили подобному массовому вторжению вырасти и не смогли обезопасить южную границу» своей страны. Упоминаются и девять примеров неспособности мексиканской стороны контролировать поток мигрантов из Центральной Америки, однако подробности не уточняются.

Планы ввести новое чрезвычайное положение говорят о сомнениях Белого дома в том, что приказ о пошлинах сможет пройти юридическую проверку в рамках предыдущего режима, отмечает The Hill. В то же время указывается, что против подобного решения выступит множество конгрессменов, которые попытаются заблокировать декларацию. В ответ Трамп, вероятнее всего, применит право вето.

Издание также отмечает, что пока неясно, точно ли решение о введении чрезвычайного положения уже принято.

О пошлинах как новом способе остановить поток нелегальных мигрантов из Мексики в США Трамп сообщил в конце мая. По его словам, первоначальный тариф на все товары составит пять процентов, однако затем будет увеличиваться каждый месяц вплоть до 25 процентов. Ограничительная мера вступит в силу с 10 июня и будет отменена, когда Мексика исполнит требование Вашингтона.

Ранее Трамп вводил чрезвычайное положение для того, чтобы перенаправить военные расходы на строительство основательной стены для защиты от мигрантов на границе с Мексикой. 25 мая стало известно, что суд штата Калифорния наложил запрет на такое использование бюджетных средств Министерства обороны.

Тысячи мигрантов из бедных стран Центральной Америки в октябре 2018 года отправились через Мексику к границе США, чтобы потребовать убежища у американских властей. Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов.

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