Американских военных отправят красить стену Трампа

Американские военные, проходящие службу на границе с Мексикой, будут красить участок пограничного заграждения с Мексикой. Об этом сообщает CBS News.

Целью покраски будет улучшение «эстетического вида» стены. Срок работы военных в городе Калексико продлится 30 дней. Сообщается, что ранее подобные работы в городе Тусон штата Аризона также позволили заметить нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу.

Сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин в Twitter осудил такое задание. По его словам, «у наших военных есть более важная работа, чем делать стену Трампа красивой».

Строительство основательной стены на американско-мексиканской границе было одним из основных пунктов программы Трампа на президентских выборах 2016 года. Ради него он успел ввести чрезвычайное положение и перенаправить военные расходы, однако 25 мая стало известно, что суд штата Калифорния наложил запрет на такое использование бюджетных средств Министерства обороны США.

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