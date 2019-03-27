Трамп продлил режим ЧП в США на год из-за киберопасности

Президент США Дональд Трамп продлил действие чрезвычайного положения в стране в связи с киберугрозами. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома письме Конгрессу.

По словам Трампа, опасная вредоносная кибердеятельность, которая угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США, ведется в основном из-за рубежа. «Поэтому я решил, что необходимо продлить режим ЧП, объявленный исполнительным указом 13694», — говорится в сообщении президента.

Указ был подписан 1 апреля 2015 года бывшим главой государства Бараком Обамой. Согласно закону, он прекращает действие автоматически, если за 90 дней до истечения его срока президент не направит Конгрессу уведомление о необходимости продления режима ЧП.

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