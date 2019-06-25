Около стены Трампа нашли тела погибших детей

Власти американского штата Техас сообщили о семи погибших, найденных около пограничного заграждения с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в числе погибших три ребенка и одна женщина. Их смерть, предположительно, наступила в результате обезвоживания из-за сильной жары. Тела были найдены на берегу реки Рио-Гранде и около города Карризо-Спрингс.

Тысячи мигрантов из бедных стран Центральной Америки в октябре 2018 года отправились через Мексику к границе США, чтобы потребовать убежища у американских властей.

Трамп отправил на границу тысячи военных, чтобы сдержать наплыв нелегалов. В конце марта стало известно, что из Центральной Америки к США выдвинулся новый караван мигрантов. Он насчитывает 1,2 тысячи человек.

За май 2019 года американские пограничники арестовали более 132 тысяч человек, явившихся с мексиканской стороны: это на треть больше, чем в прошлом месяце, и самый большой месячный показатель с 2006 года. В Вашингтоне ситуацию назвали кризисной.

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