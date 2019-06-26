В США детей-мигрантов вернули в лагерь с невыносимыми условиями

Власти США переместили более 100 несовершеннолетних мигрантов в центр содержания на южной границе страны неподалеку от города Клинт в штате Техас, где, по заявлению правозащитников, не соблюдаются необходимые условия для жизни. Об этом со ссылкой на анонимный источник в пограничной службе страны сообщает Associated Press.

Они ранее уже находились в этом центре: сообщается, что там царит антисанитария, не хватает еды и воды. Работников также слишком мало, поэтому детям постарше приходится заботиться о совсем маленьких мигрантах. На прошлой неделе правозащитники посещали лагерь и рассказали о том, что по меньшей мере 15 детей подхватили инфекцию, а еще 10 находятся на карантине.

По данным источника, несовершеннолетних пришлось вернуть, потому что места с более пригодными для жизни условиями для них не нашлось. Палатки пограничного контроля, в которые их переселили изначально, оказались оборудованы хуже, чем центр в Клинте.

В марте 2019 года сообщалось, что за последние четыре года власти США получили около 5 тысяч жалоб на сексуальные домогательства в подобных учреждениях. В некоторых случаях дети жаловались на приставания со стороны работников лагеря.

В 2018 году в США прошли протесты против разлучения детей мигрантов с их родителями. После того как выступления поддержала первая леди Мелания Трамп, американский лидер подписал указ, запрещающий такую практику.

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