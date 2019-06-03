В Нидерландах пропали полторы тысячи детей-мигрантов

За последние 4,5 года из центров содержания беженцев исчезли более 1,6 тысячи несовершеннолетних. Об этом сообщила газета NRC со ссылкой на государственные службы, ответственные за этот вопрос.

Речь идет о тех несовершеннолетних, кто прибыл в страну без сопровождения взрослых. В основном пропавшие были выходцами из тех стран, уроженцы которых обычно не получают вид на жительство в Нидерландах: 325 были выходцами из Марокко, 190 — из Алжира, 167 малолетних приехали из Афганистана. 114 исчезнувших детей были из Сирии, еще столько же — из Эритреи. Они, напротив, могли бы претендовать на проживание в стране.

Некоторая часть из них наверняка отправилась к своим семьям в соседних Германии, Бельгии и Франции, однако правозащитники полагают, что многие дети могли попасть в руки преступникам и стать жертвами эксплуатации.

Как сообщает издание, многие подростки родом из Марокко в Нидерландах связываются с преступными организациями, которые используют их для магазинных краж, а несовершеннолетних девочек, возможно, втягивают в проституцию. Также известно, что среди них встречаются зависимые от аптечного транквилизатора Клоназепама.

О подобных случаях сообщалось в 2017 году: тогда немецкий телеканал ZDF рассказал о том, что в качестве сутенеров выступают охранники центров временного содержания беженцев в Германии.

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