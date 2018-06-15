Италию и Францию обвинили в жестоком обращении с детьми-беженцами

Международная благотворительная организация Oxfam обвинила власти Франции и Италии в жестоком обращении с детьми-беженцами. Об этом говорится в опубликованном докладе.

Как сообщается, из-за бюрократии в Италии дети остаются на границе с Францией одни в опасных условиях. В то же время французские пограничники отправляют детей без сопровождения обратно, ссылаясь на проблемы с документами.

По информации Oxfam, малолетние мигранты подвергаются физическому и моральному насилию. Их задерживают и отправляют в камеры без еды, воды и отопления. Кроме того, они не имеют доступа к своим законным представителям, что противоречит как французскому, так и европейскому законодательству.

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В докладе говорится, что пограничники забирают у детей сим-карты, срезают подошвы с их обуви и отправляют обратно пешком по бездорожью. В одном из случаев, девочке из Эритреи пришлось идти пешком по пересеченной местности со своим полуторамесячным ребенком на руках.

С июля 2017-го по апрель 2018-го итальянскую границу пересекли по меньшей мере 16,5 тысячи мигрантов из Судана, Эритреи, Сирии и Афганистана, говорится в документе. Большинство из них направляются во Францию, Великобританию, Швецию и Германию, где они хотят найти свои семьи и друзей.

В апреле французских пограничников уличили в подделке документов детей-мигрантов с целью не пускать их в страну. Они записывали неверную дату рождения, чтобы те попали в категорию «взрослые» и им можно было отказать во въезде.

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек. В городе Вентимилья на северо-западе страны неоднократно происходили столкновения полиции с нелегалами, которые пытаются сбежать на территорию Франции.

Oxfam — международное объединение из 17 организаций, которое борется с бедностью по всему миру. Оно было основано в британском городе Оксфорд в 1942 году как Оксфордский комитет помощи голодающим. Организация финансируется государством, однако частные лица регулярно вносят пожертвования.

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