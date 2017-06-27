Французские жандармы задержали 150 пришедших из Италии беженцев

Сотрудники французской жандармерии задержали около 150 беженцев, пытавшихся перейти через итало-французскую границу. Видео публикует Ruptly. Мигрантов доставили в изолятор временного содержания. Их ожидает выдворение в Италию.

25 июня глава итальянского приграничного города Вентимилья отдал распоряжение зачистить от мигрантов долину местной речки, в которой располагался стихийный лагерь беженцев. В нем проживало около 400 человек. Они попытались прорваться во Францию, однако итальянские полицейские применили слезоточивый газ для разгона толпы. Как сообщается, разрозненным группам нелегалов все-таки удалось просочиться на сопредельную территорию. В правоохранительных органах предполагают, что среди перешедших границу много подростков, которые перемещаются без сопровождения родителей.