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Выдававшие себя за сирийских беженцев украинцы начали судиться с властями ФРГ

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Украинская семья, получившая в Германии статус беженцев, выдав себя за сирийцев, начала судиться с властями ФРГ из-за того, что те отменили свое решение, когда обман раскрылся. Об этом пишет Die Welt.

По информации издания, семейство прибыло в Германию в сентябре 2014 года. Тогда же его члены подали прошение о предоставлении убежища, утверждая, что они являются сирийцами. В марте 2015-го их просьба была удовлетворена федеральным ведомством по делам миграции и беженцев, которое приняло соответствующее решение без единого личного собеседования.

После этого украинцев поселили в общежитии для беженцев, расположенном в западной части города Мюнстер. Там они начали хвастаться перед остальными обитателями, насколько легко им оказалось обмануть немецкую власть и выдать себя за сирийцев, не зная ни слова по-арабски.

Как отмечает Die Welt, после этого семья подала в суд, ссылаясь на правовой принцип защиты законных ожиданий, который позволяет гражданам быть уверенными в том, что власти не отменят однажды принятое решение. Рассмотрение дела в настоящее время занимается административный суд Мюнстера.

В 2015 году в ЕС разразился кризис из-за наплыва беженцев. Тогда в Германию въехали около миллиона мигрантов из ближневосточных стран, в 2016-м число прибывших беженцев снизилось до 280 тысяч человек.

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