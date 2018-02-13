Британцы вместо помощи пострадавшим гаитянам развлекались с проститутками

В Великобритании сотрудников благотворительной организации Oxfam обвинили в сексе с несовершеннолетними, сообщает Euronews.

Волонтеры, предположительно, приглашали девочек-проституток в отели и на частные виллы, которые организация снимала на Гаити во время благотворительной миссии по ликвидации последствий землетрясения в 2011 году.

О том, что во время гуманитарной миссии сотрудники снимали проституток, было известно и ранее. Однако комиссия, регулирующая деятельность благотворительных организаций в своем отчете пояснила, что не знала, что речь шла о сексе с несовершеннолетними.

Представители Oxfam в официальном заявлении подтвердили, что сексуальные услуги сотрудникам оказывали дети, назвав это неприемлемым. Организация начала внутреннее расследования.

По информации издания, семь человек уволили из организации по итогам внутреннего расследования.

Oxfam — международное объединение из 17 организаций, которое борется с бедностью по всему миру. Оно было основано в британском городе Оксфорд в 1942 году как Оксфордский комитет помощи голодающим. Организация финансируется государством, однако частные лица регулярно вносят пожертвования.

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