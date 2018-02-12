Звезды «Секса в большом городе» устроили скандал вокруг мертвого родственника

Актриса Ким Кэтролл устроила скандал на фоне смерти своего брата Кристофера из-за соболезнований, которые ей принесла Сара Джессика Паркер. Кэтролл в Instagram потребовала у бывшей коллеги не эксплуатировать ее трагедию.

«Твои непрекращающиеся попытки связаться со мной — болезненное напоминание о том, как жестока ты на самом деле. Давай все раз и навсегда проясним (если ты еще не поняла). Ты не член моей семьи. Ты не моя подруга. Поэтому я пишу тебе в последний раз — прекрати эксплуатировать нашу трагедию, чтобы показаться "хорошей девочкой"», — написала Кэтролл.

Она прикрепила к посту фотографию с надписью «Мне не нужны твоя любовь и поддержка, Сара Джессика Паркер» и ссылку на статью в New York Post. В ней описывается длительный конфликт Паркер и Кэтролл, начавшийся еще в конце 1990-х во время съемок сериала «Секс в большом городе», в котором артистки играли главные роли. В заметке отмечается, что Паркер настроила всю съемочную группу против Кэтролл, в результате чего с ней вообще не общались в период работы над сериалом.

5 февраля Кэтролл объявила о пропаже 55-летнего брата. Через несколько часов стало известно, что мужчина найден мертвым.

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