Пропавший брат актрисы из «Секса в большом городе» найден мертвым

Кристофер Кэттролл, брат актрисы Ким Кэттролл, известной по роли Саманты Джонс в телесериале «Секс в большом городе», найден мертвым после того, как она объявила о его пропаже. Об этом артистка заявила в Twitter.

«Мы хотим поблагодарить пользователей соцсетей за поддержку и любовь, которые вы дарите в это тяжкое время», — отметила актриса. Она не раскрыла обстоятельств смерти Кристофера.

За несколько часов до сообщения о смерти 55-летнего брата Кэттролл опубликовала в Instagram пост о пропаже Кристофера. «Его не могут найти

с 30 января. Его ключи, телефон и бумажник остались на столе дома, входная дверь была незаперта. Это не похоже на Криса. Он никогда бы не вышел из дома без вещей и его семерых собак», — отметила Кэттролл.

61-летняя Ким Кэттролл также снялась в фильмах «Полицейская академия», «Коломбо: Как совершить убийство», «Большой переполох в маленьком Китае» и «Призрак».