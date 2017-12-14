Одного из отцов-основателей хип-хопа обвинили в изнасилованиях

Американского продюсера и основателя лейбла Def Jam Recordings Рассела Симмонса четыре женщины обвинили в изнасиловании. Еще три жертвы заявили, что он принудил их к сексу, и две рассказали о домогательствах с его стороны, передает Vice News.

Изнасилования якобы происходили в период с 1988 по 1995 год. Среди сообщивших об этих случаях — журналистка, певица и бывшая сотрудница Def Jam Recordings. Отмечается, что жертвы продюсера ранее не говорили об изнасилованиях, потому что опасались Симмонса, имевшего огромный вес в музыкальной индустрии и средствах массовой информации.

Одна из женщин поведала, что Симмонс принудил ее к оральному сексу в 1996 году. Еще одна жертва рассказала, что продюсер столкнулся с ней в ночном клубе, затолкнул в туалет и попытался порвать ее одежду.

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По словам Симмонса, заявления женщин не соответствуют действительности. «Эти ужасные обвинения шокировали меня до глубины души, все мои отношения начинались с согласия обеих сторон», — подчеркнул он. На фоне секс-скандала он уволился из многих компаний, включая свой лейбл.

60-летний Рассел Симмонс — один из продюсеров, повлиявших на развитие раннего хип-хопа в США. Def Jam Recordings записывал, в частности, релизы Public Enemy, Beastie Boys, LL Cool J, Джея-Зи, DMX и Канье Уэста, а также Рианны, Мэрайи Кэри и Дженнифер Лопес.

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