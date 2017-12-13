Египетскую певицу посадили на два года за развратно съеденный банан

Египетскую поп-певицу Шиму посадили в тюрьму на два года за «призывы к разврату» в клипе на песню I Have Issues («У меня проблемы»). Об этом сообщает The Guardian.

В видео девушка появляется в образе учительницы в школьном классе. Она ест банан, облизывает яблоко, кокетливо красит губы и позирует в нижнем белье на фоне доски с надписью «класс №69».

Суд Каира также оштрафовал исполнительницу на десять тысяч египетских фунтов (560 долларов). Режиссер музыкального видео Мохамед Гамаль получил такой же приговор.

21-летняя Шима была арестована египетской полицией в ноябре. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что певица поедала банан в клипе «слишком многообещающе». На ролик поступили многочисленные жалобы.

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