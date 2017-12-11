Автор самой сексуальной песни ударил девушку ногой в лицо

chelsealaurenla / Instagram

Лидер группы Queens of the Stone Age Джош Хомме ударил ногой женщину-фотографа Челси Лорен во время концерта. Об этом сообщает телеканал CBS 8.

Рокер, чью композицию Make It Wit Chu в феврале 2017-го признали «самой сексуальной песней про секс», попал женщине по лицу во время исполнения гитарного соло. По словам Лорен, из-за произошедшего ей пришлось провести ночь в травмпункте.

Она опубликовала видео инцидента в Instagram. «Серьезно, кто так делает!?» — возмутилась она.

Хомме через своих представителей извинился перед фотографом, подчеркнув, что это произошло случайно.

Рок-группа Queens of the Stone Age сформировалась в 1996 году в штате Калифорния. Их дискография насчитывает семь студийных альбомов.