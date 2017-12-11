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Певица Лера Массква госпитализирована с сыном после пожара в квартире

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Лера Массква (Валерия Гуреева)
Лера Массква (Валерия Гуреева)

Российская поп-певица Лера Массква попала в больницу с ожогами рук и отравлением угарным газом после пожара в ее квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 11 декабря.

Инцидент произошел ночью в Москве на проспекте Маршала Жукова. Сын исполнительницы Платон госпитализирован с отравлением угарным газом. Отмечается, что муж певицы музыкант Павел Евлахов также получил ожоги и отравление.

По информации телеканала, спасатели ликвидировали пожар.

Лера Массква известна благодаря таким хитам, как «SMS-ная любовь», «7 этаж», «Разные», «Ну, наконец-то», «Мы с тобой» и «Ялта». В конце 2016 года она вышла замуж за Евлахова, основателя и лидера группы «4ехов».

Евлахов известен под псевдонимом Павел Чехов. Вместе с Васей Обломовым он записал трек «Ритмы окон», ставшей саундтреком к фильму «Духless».

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