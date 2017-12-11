В Москве расклеили оскорбляющие Солженицына стикеры

В Москве на улице Солженицына активисты Революционного коммунистического союза молодежи (большевиков) (РКСМ(б)) расклеили стикеры, содержащие оскорбления в адрес писателя Александра Солженицына. Об этом сообщается на сайте организации.

Активисты разместили на стикерах надпись «Литературных власовцев вон из Москвы!». «Стоит отметить, что данная акция была проведена в ответ на планируемую 11 декабря установку мемориальной доски на доме, в котором Александр Солженицын был арестован после выхода в Париже романа "Архипелаг ГУЛАГ"», — говорится в сообщении.

«Таких деятелей надлежит предать забвению и выкинуть на свалку истории. Уму непостижимо, что в городе-герое Москве есть улица имени Солженицына. Мало того, еще и мемориальная доска появится, а еще планируется установить ему памятник. Памятник тому человеку, что оправдывал предателей родины власовцев и призывал американцев сбросить на СССР атомную бомбу. Увековечивание памяти антисемита, фашиста и крайнего националиста Солженицына, есть плевок в тех, кто, не жалея жизни боролся с фашизмом — в советских людей», — приводит сайт слова активиста Сергея Мирошниченко.

Члены РКСМ(б) пообещали и дальше бороться с «этим издевательством над памятью миллионов людей».

В июле 2016 года сообщалось, что в Москве откроются памятник и мемориальная квартира Солженицына к столетию со дня его рождения в 2018 году. Еще один музей Солженицына откроется в Рязани, где репрессированный в 1945 году участник Великой Отечественной войны жил после реабилитации в 1957-м и работал школьным учителем. Всего к юбилею автора «Архипелага ГУЛАГ» и нобелевского лауреата по литературе запланировано около 80 мероприятий.

