Победителю «Евровидения-2017» пересадили сердце

Победителю конкурса «Евровидение-2017» Салвадору Собралу пересадили сердце. Об этом сообщает The Telegraph.

Четырехчасовая операция прошла успешно в больнице Санта Круз португальской столицы Лиссабона. Теперь Собралу предстоит длительная реабилитация.

Певец провел в больничной палате три месяца в ожидании подходящего донора. Все это время он был подключен к искусственному сердцу.

Собрал выиграл «Евровидение» с песней Amar Pelos Dois («Любовь для двоих»). Португалец приехал в Киев только на открытие конкурса 7 мая и не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства.

В сентябре стало известно, что умирающая 13-летняя девочка из Великобритании стала донором для восьми человек. Ее сердце, тонкую кишку, поджелудочную железу и легкие пересадили четырем больным. Печень была разделена на части, которые были трансплантированы двум пациентам. Почки девочки спасли жизнь еще двум нуждающимся.