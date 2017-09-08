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Умершая девочка из Великобритании спасла жизнь восьми человек

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Органы, которые пожертвовала умирающая 13-летняя девочка из Великобритании, спасли жизни восьмерым. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает BBC News.

Джемайма Лайзелл (Jemima Layzell) умерла в 2012 году от разрыва аневризмы сосуда головного мозга. После ухудшения самочувствия ее доставили в детскую больницу в городе Бристоль, но врачи не смогли ее спасти. Через четыре дня девочка скончалась.

Ее сердце, тонкую кишку, поджелудочную железу и легкие пересадили четырем больным. Печень была разделена на части, которые были трансплантированы двум пациентам. Почки девочки спасли жизнь еще двум нуждающимся.

По данным Британской службы здравоохранения, Лайзелл — первый в стране донор органов, который помог такому количеству людей. В среднем на органы одного человека приходятся 2,6 трансплантации.

Родители девочки утверждают, что Джемайма согласилась стать донором органов после разговора о знакомом семьи, который погиб в автокатастрофе. Он был зарегистрирован в качестве донора, но из-за обстоятельств гибели его органы не были использованы.

Разрыв аневризмы артерий головного мозга вызывает внутримозговое кровоизлияние, ведущее к смерти или тяжелым неврологическим расстройствам. Он происходит внезапно и редко может быть предсказан.

В марте сообщалось, что накануне Международного женского дня 48-летней жительнице Италии пересадили почку, принадлежащую ее 52-летнему партнеру.

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