Итальянец пожертвовал свою почку возлюбленной накануне 8 Марта

Накануне Международного женского дня 48-летней жительнице Италии пересадили почку, принадлежащую ее 52-летнему партнеру. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина страдала поликистозом почек, серьезной генетической болезнью, на поздних стадиях которой развивается почечная недостаточность. На поиски донорского органа специалисты давали несколько месяцев. После этого ей потребовался бы диализ (процедура очищения крови при помощи специального аппарата).

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Двухмесячный поиск донора не дал результата. После этого возлюбленный женщины решил пожертвовать ей собственную почку. Это позволило обойтись без диализа, который, по мнению медиков, мог оказать отрицательное влияние на качество и продолжительность жизни пациентки.

Трансплантацию почки выполнили в туринской больнице Molinette, уточняет Huffington Post. 8 Марта пара встретит в больничной палате под наблюдением врачей. Сотрудники больницы называют жест мужчины проявлением большой любви.

В 2016 году сообщалось, что аргентинская гандболистка Хоана Боллинг пожертвовала участием в Олимпийских играх-2016, отдав отцу свою почку.