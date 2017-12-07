Оксимирону понравились фантазии девочек о его гей-романе с Гнойным

Российский рэпер Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон, рассказал о юных фанатках, фантазирующих о его романе с хип-хоп-исполнителем Вячеславом Машновым (Гнойный или Слава КПСС). Соответствующий пост музыкант опубликовал в Twitter в четверг, 7 декабря.

Оксимирон отметил, что находит творчество поклонниц смешным и назвал их шипперами. «Загадочные юные девушки (я изначально думал, что геи, но ошибся), придумывающие мир, в котором мы с Гнойным влюблены друг в друга трагической любовью из рыцарских романов», — объяснил он термин, заверив, что «усердно изучил феномен».

В комментариях под постами рэпера вскоре появилось творчество шипперов.

6 августа Оксимирон со счетом 5:0 проиграл рэп-баттл Гнойному. Видеозапись дуэли набрала более 25 миллионов просмотров.