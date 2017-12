Киркоров показал «Антихайп» Гнойного американцам

NEW YORK, NEW YORK..... In “ANTIHYPE” style😜, a ла верды Гнойному @kpss_begemot_official за «Зайку»✌️🎤🎼🙈( в трёх частях) #antihype #антихайп #гнойный #new York Video&photo by @rr_photo Look by @kpss_begemot_official

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Dec 12, 2017 at 3:22am PST