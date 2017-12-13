Киркоров показал «Антихайп» Гнойного американцам

Российский эстрадный поп-певец Филипп Киркоров прошелся по улицам Нью-Йорка в толстовке с символикой творческого объединения «Антихайп» рэпера Вячеслава Машнова (Слава КПСС или Гнойный). Исполнитель опубликовал фотосессию в Instagram.

«Алаверды Гнойному за "Зайку"», — подписал пост Киркоров. Он выложил десять фотографий, где позирует в одежде, на которой написана фраза Antihype I Ball Was Rawt, стилизованная под бренд Supreme.

Гнойный и Киркоров вместе выступили членами жюри песенного конкурса «Успех» на телеканале СТС. Машнов на своих концертах неоднократно исполнял песню поп-певца «Зайка моя».

В октябре Киркоров уже признавался в симпатии к рэперу. Комментируя совместную работу на СТС, он назвал Славу КПСС «умным и образованным парнем», добившимся его внимания.

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