Назван срок передачи «Николая Камова» ВМФ России

«Известия»: специальное судно «Николай Камов» передадут ВМФ России до конца года

Морское специальное судно «Николай Камов» проекта 14400 войдет в состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2024 года. Сроки передачи назвали «Известия» со ссылкой на источник в главном командовании ВМФ.

Судно позволит летчикам морской авиации отрабатывать взлет и посадку на палубу. «Раньше у нас таких судов не было даже в советское время. Тогда тоже готовили пилотов, но они отрабатывали все на боевых кораблях», — сообщил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

После завершения государственных испытаний и подписания приемо-передаточного акта на судне поднимут военно-морской флаг. Начальник управления кораблестроения главного командования ВМФ России контр-адмирал Ильяс Шигапов рассказал, что «Николай Камов» будет базироваться в 859-м центре боевого применения и переучивания летного состава в Ейске. По его словам, судно будет единственным в своем классе, но его возможностей хватит для подготовки корабельных вертолетчиков и технического персонала флота. Судно «Николай Камов» получило специальное устройство для имитации движения палубы в условиях волнения моря.

Ранее в Минобороны России сообщили, что головное судно проекта 14400 «Николай Камов» спустили на воду на судостроительном заводе Судоремонтно-судостроительной корпорации в Нижегородской области.