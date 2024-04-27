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15:10, 27 апреля 2024Культура

Губин заявил о страхе родить мутантов

Певец Андрей Губин рассказал, что опасается заводить детей из-за болезней
Андрей Губин

Андрей Губин. Кадр: МУЗ ЗОЛОТО / YouTube

Российский певец Андрей Губин объяснил, почему он боится заводить детей. Его слова приводит StarHit.

По словам артиста, он любит детей, но при этом сам ощущает себя ребенком, о котором надо заботиться. «Я хочу детей, но не знаю, что за дети будут у меня после всех этих болячек — наверное, мутанты какие-то… Если они вообще будут. Это ужасная мысль, так что я пока не загадываю наперед», — сказал исполнитель.

Ранее Андрей Губин отреагировал на слухи о тайных корпоративах во время болезни. Певец подчеркнул, что он не относится к категории артистов, которые жить не могут без сцены, и заверил, что не выступает на корпоративах.

ЖЗЛ
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