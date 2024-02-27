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16:12, 27 февраля 2024Культура

Губин отреагировал на слухи о тайных корпоративах

Певец Губин заявил, что не выступает на тайных корпоративах во время болезни

Фото: Владимир Яцина / ТАСС

Российский певец Андрей Губин отреагировал на слухи о тайных корпоративах во время болезни. Его слова приводит Woman.ru.

Исполнитель подчеркнул, что он не относится к категории артистов, которые «жить не могут» без сцены. Он также отметил, что не выступает на корпоративах. «Знаете, у меня такая болезнь, болеешь-болеешь, а потом проснулся утром и легче. Кажется, опять вернулся к нормальной жизни, музыка, спорт, тренировки, а потом снова боль. Так что не спрогнозируешь. Но я жду и верю, когда появится возможность. Стараюсь делать телодвижения, ведь под лежачий камень вода не течет», — добавил Губин.

Ранее известный российский продюсер Павел Рудченко предрек Андрею Губину аншлаги, если артист вернется на сцену. До этого сообщалось, что исполнитель собрался вернуться на сцену в 2024 году. В данный момент организаторы готовят программу, рассчитывая, что певец сможет поправить здоровье.

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