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14:11, 20 февраля 2024Культура

Известный продюсер предрек захотевшему вернуться на сцену Губину аншлаги

Продюсер Рудченко: в случае возвращения на сцену Губина ждут аншлаги

Фото: Денисов Антон / ТАСС

Известный российский продюсер Павел Рудченко предрек российскому певцу Андрею Губину аншлаги, если артист вернется на сцену. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

По мнению продюсера, в случае возобновления концертной деятельности исполнитель попадет в топовую «обойму» звезд двухтысячных. «С успехом он может выступать на сборных концертах, например. Дискотеки 2000-х сейчас пользуются огромной популярностью. Так, Губин может кататься по всей стране — и его ждут аншлаги», — заявил Рудченко.

Однако он напомнил, что вопрос о здоровье певца остается спорным.

Ранее сообщалось, что Андрей Губин собрался вернуться на сцену в 2024 году. В данный момент организаторы готовят программу, рассчитывая, что певец сможет поправить здоровье.

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      Варвара Кошечкина
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