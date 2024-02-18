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14:06, 18 февраля 2024Культура

Стало известно о возможном возвращении Губина на сцену

Mash: певец Андрей Губин планирует вернуться на сцену в 2024 году

Фото: Роман Денисов / ТАСС

Российский певец Андрей Губин собрался вернуться на сцену в 2024 году. О планах артиста стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, Губин установил ценник в 700 тысяч рублей на свои выступления. В данный момент организаторы готовят программу, рассчитывая, что певец сможет поправить здоровье. На протяжении 15 лет артист страдает от неврологического заболевания, спровоцировавшего частичный паралич лица, проблемы с мимикой и дикцией. По этой причине Губину пришлось приостановить гастрольную деятельность, поскольку из-за указанных проявлений ему было тяжело даже общаться с поклонниками.

В начале февраля стало известно, что Губин прошел медицинское обследование, результаты которого показали, что его состояние улучшилось. При этом доктора не смогли поставить окончательный диагноз, который касается проблем артиста с лицом.

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      Полина Кислицына
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