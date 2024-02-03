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10:26, 3 февраля 2024Культура

Состояние Андрея Губина улучшилось

Shot: певец Андрей Губин прошел медообследование, его состояние улучшилось
Андрей Губин, 1998 год

Андрей Губин, 1998 год. Фото: Владимир Яцина / ТАСС

Известный российский певец Андрей Губин прошел медицинское обследование. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации медиа, ранее у Губина парализовало часть лица и появились проблемы с дикцией. Артист прошел полное медобследование — в том числе онкологическое. Согласно результатам анализов, состояние певца улучшилось.

Однако врачи не смогли поставить окончательный диагноз, который касается проблем с лицом. В разговоре с журналистами Андрей Губин пояснил, что медики подозревают невралгию. Впервые Губин рассказал о сильных спазмах мышц лица и глаз в начале 2019 года.

В материале говорится, что Губин надеется снова выступать, как раньше. Восстановить вокальные данные артист намерен до конца года. По информации Shot, музыкант уже написал несколько песен. Также журналисты выяснили, что артиста до сих пор приглашают на корпоративы «просто посидеть и попить с ним водки», однако артист отказывается.

В октябре Андрей Губин признался, что не может часто встречаться с девушками из-за своей болезни. «Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну какое свидание?» — заявил певец.

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      Андрей Ставицкий
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