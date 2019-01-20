Андрей Губин рассказал о тяжелой болезни

Российский певец Андрей Губин рассказал о тяжелом заболевании, из-за которого не любит быть публичным. Об этом он сообщил в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале, вышедшей 19 января.

По его словам, он старается избегать публики, поскольку сейчас находится в не слишком хорошей физической форме, а в его жизни «болячки сейчас преобладают». «С утра до ночи я болею, и поэтому, естественно, я не особо себя показываю», — пояснил он.

Губин признался, что на него врачи уже давно махнули рукой. «По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается», — заметил он.

Артист добавил, что сейчас нигде не работает, а живет на заработанное в прошлом. Он считает, что его накоплений должно хватить на 10 лет. Он также рассказал, что надеется вернуться в студию и записывать музыку, а в последний раз он выходил на сцену в 2005 году, на концерте в Кремлевском дворце. StarHit уточняет, что у певца болезнь неврологического характера, из-за которой у него возникают сильные спазмы мышц лица и глаз.

Андрей Губин был звездой 1990-х, одними из самых популярных были его песни «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода». С экранов он пропал в середине 2000-х.

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