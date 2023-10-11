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11:39, 11 октября 2023Культура

Андрей Губин назвал причину редких походов на свидания

Андрей Губин заявил, что редко ходит на свидания из-за своей болезни

Фото: @gubin_andrey__

Российский эстрадный певец Андрей Губин назвал причину, по которой редко ходит на свидания. Об этом он сообщил в разговоре с Woman.ru.

Исполнитель поведал, что не может часто встречаться с девушками из-за своей болезни. Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Довольно часто артист сталкивается с проблемами с мимикой, дикцией и дыханием, на которые влияют внешние обстоятельства.

«Бывает так: встал утром, а вокруг все гудит, шумит. Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну какое свидание?» — поделился певец.

Несмотря на это, артист подчеркивает, что иногда выходит из дома «в сторону женского пола», так как находится в активном поиске.

«Помните, был исполнитель Муромцев, красивый такой мужчина. Его как-то спросили: ''Как с женским полом? '' А он ответил: ''Все хорошо, я недавно ''Мерседес'' купил. А сейчас его украли, стало похуже''. Так и у меня. Я не обвиняю девушек, когда излишняя тяга к деньгам. Но не складывается у меня. Я еще в себе ищу проблему в первую очередь», — отметил исполнитель.

Ранее Андрей Губин рассказал, что ищет исполнителя, которому он смог бы передать свои песни.

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    Анастасия Астахова
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