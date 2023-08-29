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18:15, 29 августа 2023Культура

Андрей Губин захотел передать свои песни молодому артисту

Российский певец Андрей Губин захотел передать свои песни молодому артисту
Андрей Губин

Андрей Губин. Кадр: Комсомольская Правда / YouTube

Российский певец Андрей Губин рассказал, что ищет исполнителя, которому он смог бы передать свои песни. Слова музыканта приводит Woman.ru.

Губин сообщил, что в настоящий момент создает новые композиции и хочет передать их некому молодому артисту. «Я пишу музыку, хожу на концерты, вот недавно был. Там выступали молодые исполнители. Думаю, может, кому-то передать песни, у меня много их уже. Есть разные варианты. Думаю, пока особой спешки нет», — сказал 48-летний исполнитель песни «Лиза».

Он отметил, что самостоятельно играть новый материал не планирует. «Да и здоровье не очень. Хуже не стало, нет, в этом плане стабильно», — резюмировал Губин.

В апреле текущего года Андрей Губин рассказал о тяжелых проблемах со здоровьем. Артист раскрыл подробности своей жизни с тяжелым неврологическим заболеванием. Известно, что он несколько последних лет провел в медицинских учреждениях, в том числе за границей.

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    Сергей Равин
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