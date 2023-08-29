Российский певец Андрей Губин захотел передать свои песни молодому артисту

Российский певец Андрей Губин рассказал, что ищет исполнителя, которому он смог бы передать свои песни. Слова музыканта приводит Woman.ru.

Губин сообщил, что в настоящий момент создает новые композиции и хочет передать их некому молодому артисту. «Я пишу музыку, хожу на концерты, вот недавно был. Там выступали молодые исполнители. Думаю, может, кому-то передать песни, у меня много их уже. Есть разные варианты. Думаю, пока особой спешки нет», — сказал 48-летний исполнитель песни «Лиза».

Он отметил, что самостоятельно играть новый материал не планирует. «Да и здоровье не очень. Хуже не стало, нет, в этом плане стабильно», — резюмировал Губин.

В апреле текущего года Андрей Губин рассказал о тяжелых проблемах со здоровьем. Артист раскрыл подробности своей жизни с тяжелым неврологическим заболеванием. Известно, что он несколько последних лет провел в медицинских учреждениях, в том числе за границей.