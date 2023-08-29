Андрей Губин захотел передать свои песни молодому артисту
Российский певец Андрей Губин рассказал, что ищет исполнителя, которому он смог бы передать свои песни. Слова музыканта приводит Woman.ru.
Губин сообщил, что в настоящий момент создает новые композиции и хочет передать их некому молодому артисту. «Я пишу музыку, хожу на концерты, вот недавно был. Там выступали молодые исполнители. Думаю, может, кому-то передать песни, у меня много их уже. Есть разные варианты. Думаю, пока особой спешки нет», — сказал 48-летний исполнитель песни «Лиза».
Он отметил, что самостоятельно играть новый материал не планирует. «Да и здоровье не очень. Хуже не стало, нет, в этом плане стабильно», — резюмировал Губин.
В апреле текущего года Андрей Губин рассказал о тяжелых проблемах со здоровьем. Артист раскрыл подробности своей жизни с тяжелым неврологическим заболеванием. Известно, что он несколько последних лет провел в медицинских учреждениях, в том числе за границей.