Андрей Губин рассказал о тяжелых проблемах со здоровьем и страхе перед смертью

Певец Андрей Губин рассказал о тяжелых проблемах со здоровьем и страхе смерти

Российский певец Андрей Губин рассказал о тяжелых проблемах со здоровьем и страхе перед смертью. Об этом пишет «Звук Медиа» со ссылкой на программу «Малахов» телеканала «Россия».

48-летний артист раскрыл подробности своей жизни с тяжелым неврологическим заболеванием. Известно, что он несколько последних лет провел в медицинских учреждениях, в том числе за границей.

В интервью Андрею Малахову Губин заявил, что его одолевает страх смерти, но он верит в лучшее. «Мне тяжело двигаться, дышать тяжело, я живу на грани. Сердце бьется с перебоями, врачи сказали, что не на месте оно находится. Боюсь умереть каждый день...» — сказал певец, подчеркнув, что испробовал многие методы лечения.

Ранее Андрей Губин раскритиковал творчество исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, и назвал его нафталином. По словам музыканта, уже в 90-е годы это «смотрелось старомодно».