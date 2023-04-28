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12:59, 28 апреля 2023Культура

Андрей Губин рассказал о тяжелых проблемах со здоровьем и страхе перед смертью

Певец Андрей Губин рассказал о тяжелых проблемах со здоровьем и страхе смерти
Андрей Губин

Андрей Губин. Кадр: Дмитрий Иванов / YouTube

Российский певец Андрей Губин рассказал о тяжелых проблемах со здоровьем и страхе перед смертью. Об этом пишет «Звук Медиа» со ссылкой на программу «Малахов» телеканала «Россия».

48-летний артист раскрыл подробности своей жизни с тяжелым неврологическим заболеванием. Известно, что он несколько последних лет провел в медицинских учреждениях, в том числе за границей.

В интервью Андрею Малахову Губин заявил, что его одолевает страх смерти, но он верит в лучшее. «Мне тяжело двигаться, дышать тяжело, я живу на грани. Сердце бьется с перебоями, врачи сказали, что не на месте оно находится. Боюсь умереть каждый день...» — сказал певец, подчеркнув, что испробовал многие методы лечения.

Ранее Андрей Губин раскритиковал творчество исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, и назвал его нафталином. По словам музыканта, уже в 90-е годы это «смотрелось старомодно».

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Сергей Равин
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