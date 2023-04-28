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11:29, 28 апреля 2023Культура

Андрей Губин назвал творчество SHAMAN «нафталином»

Артист Андрей Губин назвал творчество певца SHAMAN «нафталином»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Артист Андрей Губин на шоу телеведущего Андрея Малахова раскритиковал творчество певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, и назвал его «нафталином». Об этом сообщает «МК».

По словам артиста, уже в 90-е годы это «смотрелось старомодно». «SHAMAN — это такой нафталин для меня, что ужасно. Там такая музыка, что уже неважно, какие у него тексты. Там в музыке нет ничего нового», — сказал Губин, отметив, что для творческого успеха необходимо создавать «что-то новое и интересное».

Губин добавил, что сам старается следовать данному принципу. Он также выразил уверенность в том, что попытки исполнителей вернуть популярность при помощи аналогов хитов прошлых лет — это ошибка.

Ранее творчество SHAMAN прокомментировал российский музыкант и лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Он отметил, что SHAMAN — «крепкий парень», однако добавил, что «это не мое кино, я его смотреть не буду».

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Варвара Кошечкина
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