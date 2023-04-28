Андрей Губин назвал творчество SHAMAN «нафталином»

Артист Андрей Губин назвал творчество певца SHAMAN «нафталином»

Артист Андрей Губин на шоу телеведущего Андрея Малахова раскритиковал творчество певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, и назвал его «нафталином». Об этом сообщает «МК».

По словам артиста, уже в 90-е годы это «смотрелось старомодно». «SHAMAN — это такой нафталин для меня, что ужасно. Там такая музыка, что уже неважно, какие у него тексты. Там в музыке нет ничего нового», — сказал Губин, отметив, что для творческого успеха необходимо создавать «что-то новое и интересное».

Губин добавил, что сам старается следовать данному принципу. Он также выразил уверенность в том, что попытки исполнителей вернуть популярность при помощи аналогов хитов прошлых лет — это ошибка.

Ранее творчество SHAMAN прокомментировал российский музыкант и лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Он отметил, что SHAMAN — «крепкий парень», однако добавил, что «это не мое кино, я его смотреть не буду».