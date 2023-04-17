Сергей Шнуров прокомментировал творчество SHAMAN фразой «не мое кино»

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал творчество певца SHAMAN фразой «не мое кино»

Российский музыкант и лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал творчество певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По словам Шнурова, он слышал о SHAMAN, однако направление творчества, в котором работает артист, ему не близко. «Но я понимаю, что это сделано довольно неплохо с точки зрения профессионала», — сказал музыкант.

Лидер «Ленинграда» отметил, что SHAMAN — «крепкий парень», однако добавил, что «это не мое кино, я его смотреть не буду».

Ранее Шнуров прокомментировал возможность возвращения на RTVI. 50-летний артист отметил, что не намерен возвращаться на должность генерального продюсера телеканала, которую покинул в марте 2022 года: «Я никогда никуда не возвращаюсь, даже если я реанимирую группу "Ленинград" — это всегда что-то новое. Возвращаться я не буду, это совершенно точно. Исключено. Я не возвращаюсь, я ухожу, чтобы навсегда».