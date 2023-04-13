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14:34, 13 апреля 2023Культура

Сергей Шнуров отказался возвращаться на пост генерального продюсера RTVI

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал возможность возвращения на телеканал RTVI

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский музыкант и лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал возможность возвращения на телеканал RTVI. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

50-летний артист отметил, что не намерен возвращаться на должность генерального продюсера RTVI, которую покинул в марте 2022 года. «Я никогда никуда не возвращаюсь, даже если я реанимирую группу "Ленинград", это всегда что-то новое. Возвращаться я не буду, это совершенно точно. Исключено. Я не возвращаюсь, я ухожу, чтобы навсегда», — сказал Шнуров.

Он также признался, что представители Первого канала предлагали ему занять кресло наставника в вокальном шоу «Голос». Шнуров, заявил, что отказался, поскольку «сейчас взял медийную паузу». «Время наступило, когда ты можешь заняться собой, отвлечься от этого всего потока и страшного балагана», — резюмировал исполнитель.

Ранее Сергей Шнуров заявил, что благодаря уехавшим из России артистам в стране начала снижаться конкуренция. Рокер подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, что некоторые его коллеги решились на отъезд.

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Сергей Равин
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