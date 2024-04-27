Стало известно о работе хирургов без образования в клинике Хайдарова

Shot: в клинике Тимура Хайдарова пластические хирурги работали без образования

Врачи без соответствующего образования использовали просроченные лекарства в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова Q Plastique, где ранее ушел из жизни пациент. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что работу без надлежащего образования вели семь врачей, в частности, хирурги, дерматовенерологи и косметологи. Также, по данным издания, пластические хирурги оперировали не зарегистрированными и не сертифицированными иглами, а также использовали препараты, у которых вышел срок годности.

Помимо этого, вследствие решения Арбитражного суда Москвы стало известно, что нарушалась техника предоперационных обследований при хирургических вмешательствах, а лекарства хранились неправильно. Кроме того, отсутствовал журнал учета медикаментов.

Среди прочего, в двух отделениях больницы не было заведующих. Вдобавок отмечается, что пациентов кормили не проверенными на качество продуктами — их привозили без документов и также хранили не в соответствии с нормами.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор потребовал привлечь к ответственности хирурга Тимура Хайдарова, в клинике которого 16 февраля провели операцию по шунтированию желудка продюсеру и бизнесмену Петру Гаврилову. Через три дня после выписки пациент почувствовал себя плохо — 20 февраля он вызвал скорую и пожаловался на боли в области груди и живота, а также тяжесть при дыхании. От госпитализации предприниматель отказался, а вскоре его состояние ухудшилось — он впал в кому и ушел из жизни.