Мигранты сбежали от приехавших на российскую стройку силовиков и попали на видео

На Кубани сбежавших от рейда силовиков мигрантов сняли на видео

На Кубани мигранты сбежали от проверки силовиков и попали на видео. Кадры с одной из краснодарских строек опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На снятом очевидцем видео группа мужчин, некоторые из которых одеты в спецодежду, перелезает через забор и покидает стройплощадку. Двое из них преодолевают металлические заграждения и скрываются в жилых кварталах.

По данным канала, на объекте проводился рейд по выявлению нелегалов. Также в сообщении уточняется тип объекта, на котором работали сбежавшие мигранты — им оказалась школа.

Ранее похожий случай произошел в Екатеринбурге, где десятки мигрантов сбежали с одного из вещевых рынков во время рейда силовиков. На видео они поспешно покидают территорию рынка, некоторые из мигрантов перелазят через ограждения, установленные между торговыми рядами.