Мигранты сбежали от приехавших на российскую стройку силовиков и попали на видео
На Кубани мигранты сбежали от проверки силовиков и попали на видео. Кадры с одной из краснодарских строек опубликовал Telegram-канал Kub Mash.
На снятом очевидцем видео группа мужчин, некоторые из которых одеты в спецодежду, перелезает через забор и покидает стройплощадку. Двое из них преодолевают металлические заграждения и скрываются в жилых кварталах.
По данным канала, на объекте проводился рейд по выявлению нелегалов. Также в сообщении уточняется тип объекта, на котором работали сбежавшие мигранты — им оказалась школа.
Ранее похожий случай произошел в Екатеринбурге, где десятки мигрантов сбежали с одного из вещевых рынков во время рейда силовиков. На видео они поспешно покидают территорию рынка, некоторые из мигрантов перелазят через ограждения, установленные между торговыми рядами.