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08:36, 11 апреля 2024Россия

В России десятки мигрантов сбежали от рейда силовиков и попали на видео

В Екатеринбурге десятки мигрантов сбежали от рейда силовиков и попали на видео
СюжетВручение повесток на улице: главное

Кадр: Telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга»

В Екатеринбурге мигранты сбежали от проводимого силовиками рейда и попали на видео. Снятую очевидцем запись опубликовал Telegram-канал «Безумный ЕКБ. Новости Екатеринбурга».

На кадрах несколько десятков мужчин в спешке покидают территорию одного из городских рынков. Некоторые мигранты идут быстрым шагом, некоторые переходят на бег. Несколько человек перелазят через ограждение, ограничивающее свободных проход между торговыми рядами.

10 апреля, в мусульманский праздник Ураза-байрам, в Екатеринбурге устроили облаву на мигрантов. В полиции пояснили, что мероприятие носило плановый характер.

Ранее Госдума в первом чтении рассмотрела закон против фиктивных браков мигрантов. Вступление в брак ускоряет процедуру получения иностранными гражданами разрешения на временное пребывание (РВП) в России. Законопроект предполагает лишение иностранцев РВП и вида на жительство в случае признания брака фиктивным.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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