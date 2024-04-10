Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:58, 10 апреля 2024Россия

На Урале устроили облаву на мигрантов во время празднования Ураза-байрама

В Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов во время Ураза-байрама

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов во время празднования Ураза-байрама. Об этом сообщил портал Е1.ru.

Как выяснило издание, стражи правопорядка устроили проверку документов у иностранцев на «Таганском ряду». В полиции Е1.ru пояснили, что рейд носил плановый характер.

Были ли у иностранных граждан проблемы с документами и задержали ли кого-то из них, пока не раскрывалось.

До этого стало известно, что фракция ЛДПР в Госдуме разработала законопроект, позволяющий аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство (ВНЖ) в России мигрантам за совершение правонарушений любой степени тяжести и наличие по ним неснятой и непогашенной судимости, а членам их семей — за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

В настоящий момент подобная мера предусмотрена только за совершение иностранцами тяжких и особо тяжких преступлений.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

      Студента московского вуза обвинили в госизмене за работу на украинскую разведку

      В российском городе без разрешения властей снесли часть двухсотлетней усадьбы

      Обещавшего бить русских пассажира московского автобуса приговорили к колонии

      Раскрыты подробности обстрела российских журналистов в ЛНР

      Глава Гагаузии возмутилась визитом Санду в регион

      Премьер Испании заявил о геополитическом интересе Европы в признании Палестины

      На Урале устроили облаву на мигрантов во время празднования Ураза-байрама

      В России высказались о будущем отношений с Арменией

      Еще одна страна приостановит участие в ДОВСЕ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше