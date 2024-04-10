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13:47, 10 апреля 2024Россия

В Госдуме захотели аннулировать ВНЖ мигрантам за преступления любой тяжести

В Госдуме предложили аннулировать ВНЖ мигрантам за преступления любой тяжести

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Фракция ЛДПР в Госдуме разработала законопроект, позволяющий аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство (ВНЖ) в России мигрантам за совершение правонарушений любой степени тяжести и наличие по ним неснятой и непогашенной судимости, а членам их семей — за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает РИА Новости.

Сейчас подобная мера предусмотрена только за совершение мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений.

«Люди с судимостью, совершавшие административные правонарушения по ряду статей, нам не нужны. Непозволительно ввозить в нашу страну криминальные элементы и создавать опасность для наших граждан», — прокомментировал инициативу лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он добавил, что законопроект внесут в парламент в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в России захотели ограничить найм трудовых мигрантов. Соответствующий законопроект, ужесточающий пребывание иностранцев в России, направил в Госдуму Минтруд. В ведомстве предложили сделать целевой набор работников более организованным и ограничить заключение трудовых договоров с мигрантами двумя годами при условии работы у одного работодателя.

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      Игорь Дмитров
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