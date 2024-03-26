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11:42, 26 марта 2024Экономика

В России захотели ограничить найм на работу мигрантов после теракта в «Крокусе»

Минтруд предложил ограничить срок заключения трудовых договоров с мигрантами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в России захотели ограничить найм трудовых мигрантов. Соответствующий законопроект, ужесточающий пребывание иностранцев в России, направил в Госдуму Минтруд. Об этом сообщает газета «Известия».

В ведомстве предложили сделать целевой набор работников более организованным и ограничить заключение трудовых договоров с мигрантами двумя годами при условии работы у одного работодателя.

«Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист. Если потребность в работнике сохраняется, работодатель сможет вновь прибегнуть к механизму организованного набора, в том числе в отношении этого сотрудника. Если трудовые отношения с работодателем, который привлекал специалиста, завершены, ему необходимо будет покинуть страну в установленный срок», — заявили авторы законопроекта.

Минтруд также предложил создать отдельную компанию, подведомственную государству, которая станет оператором организованного набора приезжих, выступив кадровым центром для бизнеса. Такая структура будет подключена к межведомственному взаимодействию и будет обязана отслеживать нахождение работника в той фирме, под потребности которой он был привлечен.

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил о необходимости создавать условия для социализации приезжающих в Россию мигрантов, а также ужесточить контроль на границе. По его словам, поток мигрантов в Россию ограничивать полностью не стоит, так как мигранты обеспечивают темпы экономического роста в условиях нехватки рабочей силы. Проблема, считает Зубец, кроется в мигрантских гетто, где люди живут своей отдельной жизнью. В таких поселениях и распространяются радикальные идеи, заключает эксперт.

В МИД России также допустили ужесточение контроля за приезжими после теракта в «Крокус Сити Холле». При этом в ведомстве отметили, что приток мигрантов существует как отдельная от терроризма тема и рассматривается в правительстве в течение последних лет. Поэтому речь идет о придании процессу большей организованности, а также о повышении контроля за соблюдением приезжими российского миграционного законодательства.

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      Вячеслав Агапов
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