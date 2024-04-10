В России приняли законопроект против фиктивных браков мигрантов

Госдума приняла в первом чтении законопроект против фиктивных браков мигрантов

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, направленный против использования мигрантами фиктивных браков для легализации в России, который вводит двухлетний срок нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает ТАСС.

Помимо этого, инициатива предполагает лишение РВП и вида на жительство (ВНЖ) в случае, если брак будет признан судом недействительным, а также отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении ребенка, являющегося гражданином России.

«Сейчас заключение фиктивного брака, без намерения создать семью или оформление фиктивного усыновления — одна их лазеек для нелегальной миграции. Есть фирмы, которые оказывают такие услуги за деньги. Необходимо это пресечь», — прокомментировал законопроект председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Ранее 10 апреля сообщалось, что фракция ЛДПР в Государственной Думе разработала законопроект, позволяющий аннулировать РВП и ВНЖ в России мигрантам за совершение правонарушений любой степени тяжести и наличие по ним неснятой и непогашенной судимости, а членам их семей — за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Сейчас подобная мера предусмотрена только за совершение мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений.