Россиянин предстанет перед судом за нападения на соседей из-за спора о парковке

В Екатеринбурге россиянин пойдет под суд за нападения на соседей из-за парковки

В Екатеринбурге 19-летний россиянин предстанет перед судом за нападения на соседей из--за парковки. Об этом в субботу 27 апреля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в декабре 2023 года во дворе жилого дома на улице Рощинской мужчина попросил молодого человека убрать автомобиль. После чего обвиняемый пригрозил соседу расправой, а затем выстрелил в его сторону из пистолета. Второй инцидент произошел в январе 2024-го, когда увидел, что мужчина фиксирует на видео неправильную парковку его автомобиля. Тогда обвиняемый выхватил нож, пригрозил расправой, а затем сильно избил соперника.

В СКР завели уголовное дело о покушении и хулиганстве, проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, обвиняемого в расправе над байкером в Люблино из-за спора о парковке.