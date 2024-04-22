Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:09, 22 апреля 2024Силовые структуры

Суд арестовал обвиняемого в расправе над москвичом из-за парковки

В Москве суд арестовал на 2 месяца обвиняемого в убийстве байкера из-за парковки

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, обвиняемого в расправе над байкером в Люблино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Аббасов пробудет в СИЗО два месяца, до 18 июня. По версии следствия, 17 апреля он получил замечание от потерпевшего из-за неправильной парковки и в ответ стал нецензурно выражаться. Между мужчинами завязался конфликт, о чем Аббасов рассказал по телефону своим родственникам.

Прибыв на место, они решили расправиться с байкером. Двое из них нанесли мужчине множество ударов, Шахин Аббасов также использовал нож. После этого обвиняемые скрылись с места на машинах, которые заранее приготовили родственники. Спасти москвича не удалось.

Аббасов вину не признал.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Героя России избили и переехали на тракторе в Подмосковье. Он решил дать отпор мигрантам, а те напали на него

      Названа причина отзыва тысяч автомобилей Tesla

      Названа уникальная особенность российской системы РЭБ «Волнорез»

      Польша заявила об отсутствии зенитно-ракетных комплексов для поставок Украине

      В кабине пилотов пассажирского самолета произошло задымление в небе

      В Харькове прогремел взрыв

      В Белгороде включили сирену ракетной опасности

      У самолета с пассажирами на борту отказал автопилот в небе

      Россиянам раскрыли способы выглядеть стильно с помощью искусственного интеллекта

      Россиянам назвали способ подключить газ в СНТ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше