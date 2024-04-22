Суд арестовал обвиняемого в расправе над москвичом из-за парковки

В Москве суд арестовал на 2 месяца обвиняемого в убийстве байкера из-за парковки

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, обвиняемого в расправе над байкером в Люблино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Аббасов пробудет в СИЗО два месяца, до 18 июня. По версии следствия, 17 апреля он получил замечание от потерпевшего из-за неправильной парковки и в ответ стал нецензурно выражаться. Между мужчинами завязался конфликт, о чем Аббасов рассказал по телефону своим родственникам.

Прибыв на место, они решили расправиться с байкером. Двое из них нанесли мужчине множество ударов, Шахин Аббасов также использовал нож. После этого обвиняемые скрылись с места на машинах, которые заранее приготовили родственники. Спасти москвича не удалось.

Аббасов вину не признал.

