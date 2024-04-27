Девочка заснула и проснулась с другой личностью

В Великобритании у девочки с PANDAS-синдромом внезапно начались вспышки ярости

11-летняя жительница Великобритании заснула и проснулась с другой личностью из-за психического расстройства. Об этом сообщает Devon Live.

Психическое здоровье Эвы Холден из города Ньютон-Эббот, графство Девон, резко ухудшилось в сентябре 2022 года. Однажды после сна она стала раздражительной и тревожной. Как вспоминают родители девочки, 38-летняя Клэр и 39-летний Саймон, у нее «будто по щелчку» начались вспышки ярости, сильное беспокойство, панические атаки, фобии и психоз. Холден стала неуправляемой: она дралась, кусалась, кричала и не хотела спать одна. Девочка также отказалась ходить школу, когда как раньше с удовольствием посещала занятия.

Обеспокоенные родители обратились за медицинской помощью, однако результаты обследований не выявили никаких проблем со здоровьем Холден. Все изменилось благодаря школьной медсестре: она обратилась за советом к специалистам и выяснила, что у Холден может быть PANDAS-синдромом — детское аутоиммунное нервно-психическое расстройство, ассоциированное со стрептококковой инфекцией.

Родители тут же отправились в больницу и попросили врачей взять у дочери мазок на наличие инфекции. Результат оказался положительным. «Думаю, терапевт был удивлен не меньше нас, поскольку у Эвы не было обычных симптомов стрептококковой инфекции, таких как боль в горле и температура», — рассказывают родители.

Ребенку назначили курс антибиотиков. Вскоре после начала приема многие из симптомов PANDAS-синдрома исчезли, и Холден вернулась к нормальной жизни. «Теперь это наша обычная, здоровая, счастливая Эва, и это просто восхитительно», — рассказала мать девочки.

Ранее сообщалось, что жительница США, испытывающая постоянное сексуальное возбуждение, рассказала о своем заболевании. По словам девушки, она начала замечать симптомы болезни в шесть лет.